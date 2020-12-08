Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект, расширяющий права полиции. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Документ предполагает, что правоохранителям разрешат вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для задержания и досматривать граждан, которых заподозрили в краже. Делать это полицейские смогут на определенных основаниях.

В пояснительной записке к документу говорится, что изменения направлены на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Фото yandex.net