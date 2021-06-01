Госдума одобрила законопроект о бесплатной газификации домов россиян

1 июня депутаты Госдумы приняли изменения в закон о газоснабжении. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств россиян, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа»,

- пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятый законопроект решает эту проблему.

По словам Володина, теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства.

«Непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам»,

- добавил он.

Изменения предусматривают также введение института единого оператора газификации, которым станет «Газпром» и его компании. Где нет собственника единой системы газоснабжения появится региональный оператор газификации. (фото newsko.ru)