Госдума может запретить отключать должникам услуги ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект о запрете отключения россиянам услуг ЖКХ за долги. Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный кодекс. Автором инициативы стал депутат Алексей Куринный, пишут «Известия».
Парламентарий отметил, что из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома.
После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями,
- подчеркнул депутат.
Куринный добавил, что нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.
Отметим, что в Минстрое не видят необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс. В ведомстве считают, что вопрос уже урегулирован в достаточной степени, а граждане обязаны своевременно платить за услуги ЖКХ.