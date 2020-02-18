Госдума может запретить отключать должникам услуги ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект о запрете отключения россиянам услуг ЖКХ за долги. Соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный кодекс. Автором инициативы стал депутат Алексей Куринный, пишут «Известия».

Парламентарий отметил, что из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома.

После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями,

- подчеркнул депутат.

Куринный добавил, что нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.

Отметим, что в Минстрое не видят необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс. В ведомстве считают, что вопрос уже урегулирован в достаточной степени, а граждане обязаны своевременно платить за услуги ЖКХ.