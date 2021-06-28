28 июня 2021, 13:18
Общество

Горячая линия по ценам и тарифам пройдет в Карелии

Жители региона смогут задать вопросы специалистам госкомитета 1 июля

Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет 1 июля горячую линию. Звонки с вопросами от жителей региона будут принимать с 17 до 18 часов по номеру (814 2) 77-79-49.

В течение часа все желающие смогут получить консультации от руководителей и специалистов ведомства по вопросам, связанным с государственным регулированием цен и тарифов в регионе.

Ранее сообщалось о повышении тарифов на ЖКУ в стране с 1 июля в России. О росте в среднем на 3,3% писали «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Для каждого региона существует своя планка, которую нельзя превышать. Но средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции. (фото tlt.ru)

 

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