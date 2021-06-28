Россиянам советуют бежать от жары в Карелию

Ассоциация туроператоров России составила список направлений для туристов, в которых изнуряющая жара бывает крайне редко. Попала туда и Карелия.

Как отмечают специалисты, из-за жаркого лета количество запросов путешественников на прохладные места для отдыха выросло на 15 процентов.

По версии АТОР, летом средняя температура воздуха в Карелии колеблется от 20 до 22 градусов днем и от 11 до 14 - ночью. Нашу республику назвали локомотивом экскурсионного туризма в стране.

Среди туристов также востребован отдых на карельских озерах. Путешественники посещают Онежское, Ладожское озера, Валаам, Рускеалу, Петрозаводск.

Среди других «прохладных» направлений в АТОР посоветовали Архангельск, Мурманск, Сахалин и Итуруп. Фото congressavia.com