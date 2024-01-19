Горожане предупреждают об открытом люке, проблеме почти месяц

Крышку люка не могут установить почти месяц. На «черную дыру» на улице Хейкконена вновь обратили внимание петрозаводчане в паблике «Подслушано в Птз».

«Мало того что пешеходы по проезжей части топают и дети в школу и садик идут, так еще и приходится машины останавливать, чтобы пропускать друг друга! Дорога узкая!

Уже много раз эту тему затрагивали здесь! Люк так и открыт!»

- возмущены бездействием ответственных лиц горожане.

Судя по фото, над открытым колодцем установлено деревянное ограждение. // фото VK-группа «Подслушано в Птз»