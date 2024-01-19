19 января 2024, 10:43
Горожане предупреждают об открытом люке, проблеме почти месяц
Колодец открыт на проезжей части на улице Хейкконена. Там ходят люди, ездят машины
Крышку люка не могут установить почти месяц. На «черную дыру» на улице Хейкконена вновь обратили внимание петрозаводчане в паблике «Подслушано в Птз».
«Мало того что пешеходы по проезжей части топают и дети в школу и садик идут, так еще и приходится машины останавливать, чтобы пропускать друг друга! Дорога узкая!
Уже много раз эту тему затрагивали здесь! Люк так и открыт!»
- возмущены бездействием ответственных лиц горожане.
Судя по фото, над открытым колодцем установлено деревянное ограждение. // фото VK-группа «Подслушано в Птз»