Гора Воттоваара была чудом спасена от огня

Сегодня стало известно, что на одной из достопримечательностей Карелии – горе Воттоваара – произошел пожар. Местный житель Сергей Симонян снял и опубликовал видео задымленной территории.

Местный активист Сергей Симонян опубликовал видео происшествия и заявил, что дальше тянуть с организацией охраны главной туристической достопримечательности Муезерского района недопустимо.

Своевременно сообщил о пожаре житель поселка Гимолы Михаил Логун. Оперативные действия сотрудников Суккозерского лесничества и Муезерского отделения авиаохраны лесов пожар сумели оперативно локализовать.

Мало кто сомневается, что пожар на Воттовааре – рукотворный. Большое количество «диких» туристов облюбовало это место. Туристический поток никто не контролирует. Территорию и въезд никто не охраняет. Достаточно небольшой искры, особенно в такую погоду, как в этом году, и будет большой пожар, который уничтожит уникальный природный памятник. По мнению неравнодушных людей, этот пожар – повод срочно решить вопрос с охраной территории. // Видео: Сергей Симонян