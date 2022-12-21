Голодный сельчанин украл у бабушки все продукты и часть съел

Ночью 20 декабря кто-то проник в дом 80-летней жительницы Пудожского района и унес продукты. Бабушка была очень сильно расстроена пропажей ветчины, колбасы, мяса, топленого молока и конфет, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка живет одна, еду хранит в холодильнике на летней кухне, а сама спит в натопленном доме. Бабушка утром обнаружила, что замок на двери летней кухни поврежден.

Сначала она ничего подозрительного не заметила. Но вскоре поняла, что пропало много еды. По следам полицейские вышли на односельчанина женщины.

Безработного задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное деяние. Мужчина во всем признался и отдал пакет с едой.

Он рассказал, что несколько дней пил, а потом понял, что очень голоден. Дома съестного не было, поэтому сельчанин решил поживиться у соседки.

Взломал замок инструментом для раскола льда и унес продукты. Из похищенного съесть успел только ветчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. // фото: freepik.com