Голикова рассказала о самом страшном периоде эпидемии в России

Самым страшным временем эпидемии коронавируса в России стали первые полтора месяца. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница заявила, что в этот период уместилось огромное количество событий.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», - добавила Голикова, подчеркнув, что в правительстве «все это очень эмоционально переживали».

Вице-премьер рассказала, что пик эпидемии в России прошел 11 мая. В это время начался выход страны из режима нерабочих дней.