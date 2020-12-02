Голикова рассказала, как будет проходить вакцинация от Covid-19

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и добровольной. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно,

- подчеркнула чиновница.

Напомним, ранее сегодня президент Владимир Путин распорядился начать масштабную вакцинацию от Covid-19 на следующей неделе. Первыми прививку должны будут сделать врачам и учителям - представителям групп риска. Фото arpeflu.ru