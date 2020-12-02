02 декабря 2020, 17:37
Голикова рассказала, как будет проходить вакцинация от Covid-19
Вакцинация от коронавируса в стране должна начаться на следующей неделе
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и добровольной. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.
Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно,
- подчеркнула чиновница.
Напомним, ранее сегодня президент Владимир Путин распорядился начать масштабную вакцинацию от Covid-19 на следующей неделе. Первыми прививку должны будут сделать врачам и учителям - представителям групп риска. Фото arpeflu.ru