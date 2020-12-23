Голикова назвала размер маткапитала в 2021 году

Материнский капитал за рождение первого ребенка в 2021 году составит 483 882 рубля. При рождении второго малыша эта выплата вырастет до 639 432 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Такие данные чиновница озвучила на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Голиковой, власти ожидают, что в 2021 году маткапитал оформят около миллиона российских семей. Фото nm45.ru