Госдума повысила возраст молодежи в России

Госдума в окончательном чтении приняла закон о молодежной политике. В частности, он повышает возраст российской молодежи до 35 лет, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Изменения позволят большему количеству россиян использовать такие меры господдержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас молодежью в нашей стране считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Также закон на федеральном уровне вводит понятия «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и т.д. Фото rl0.ru