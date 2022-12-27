27 декабря 2022, 09:39
Годовалый ребенок умер из-за батарейки в Петербурге
Врачи Северной столицы не смогли спасти маленькую пациентку, проглотившую батарейку от игрушки
В Санкт-Петербурге умерла годовалая девочка, проглотившая батарейку. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, врачи боролись за жизнь маленького ребенка в течение трех недель. В больницу девочку доставили в тяжелом состоянии 4 декабря из квартиры в районе Купчино. Там она жила с родителями.
Медики установили, что ребенок проглотил круглую батарейку от игрушки. Ее нашли в желудке малышки. 25 декабря девочки не стало - усилия врачей не принесли результата.
По факту смерти несовершеннолетней проводится проверка. // Фото: unsplash.com