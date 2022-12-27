Россиянам перечислили лучшие закуски под алкоголь

Традиционные закуски, такие как сало, соленые грибы и огурцы, не являются лучшими закусками под алкоголь. Об этом рассказали ведущие программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Слова специалистов приводит «Лента.ру».

Так, медики отметили, что к спиртному отлично подойдет лимон. Лимонная кислота нейтрализует попадающие в кровь токсины, а также уменьшает всасывание алкоголя.

Еще один подходящий продукт - это черный горький шоколад. Он богат витамином В3, который также обезвреживает токсины.

Еще один способ не навредить здоровью в праздники - запивать каждую дозу алкоголя стаканом воды. Таким образом получится сократить уровень обезвоживания, которое становится причиной боли в голове, а также в целом уменьшить похмельный синдром, отметили специалисты. // Фото: unsplash.com