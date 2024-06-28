В Санкт-Петербурге годовалая девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла на Васильевском острове 27 июня. Родители оставили двух детей бабушке, а сами ушли на работу. В квартире на пятом этаже было открыто окно. Младшая девочка, которой недавно исполнился один год, добралась до него и упала вниз.

Малышку доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но безрезультатно. Травмы, полученные ребенком, оказались не совместимы с жизнью. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen