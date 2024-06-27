Алкотестер для электросамокатчиков разрабатывают в России

Сервис проката самокатов Whoosh разрабатывает новую технологию, позволяющую определять алкогольное опьянение у водителей самокатов. Об этом заявил его соучредитель Сергей Лаврентьев, передает ТАСС.

- Алкоголь является острой проблемой на дорогах. Мы создаем специальную технологию, которая позволяет определить когнитивные способности пользователя,

- объявил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Сервис планирует также внедрить систему рейтинговых оценок для каждого пользователя.

Водителю в зависимости от набранных баллов разрешат увеличивать скорость или, наоборот, он будет вынужден ее снизить. Изменения внедрят в течение ближайших двух лет. // фото: pexels.com