В России готовятся запретить идеологию бездетности

Запрет на распространение идеологии бездетности (чайлдфри) готовится в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов.

- Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить,

- приводит его слова РИА Новости.

Замминистра отметил, что идея заключается в поощрении рождения детей, создании соответствующих социальных условий для этого.

При этом Вуколов подчеркнул, что нужно быть аккуратным в этом вопросе и «не допустить перегибов». // фото: freepik.com