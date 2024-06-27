27 июня 2024, 15:30
В России готовятся запретить идеологию бездетности
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
Запрет на распространение идеологии бездетности (чайлдфри) готовится в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов.
- Есть предложение депутатов, мы будем за этим пристально следить,
- приводит его слова РИА Новости.
Замминистра отметил, что идея заключается в поощрении рождения детей, создании соответствующих социальных условий для этого.
При этом Вуколов подчеркнул, что нужно быть аккуратным в этом вопросе и «не допустить перегибов». // фото: freepik.com