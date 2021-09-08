08 сентября 2021, 20:00
Политика

Глеб Суржко: тарифы должны быть справедливыми!

Известный юрист, кандидат в депутаты ЗС, убежден, что если власть в Карелии перестанет угождать коммунальному бизнесу и повернется лицом к людям, то в семейных бюджетах останутся деньги, которые годами переплачивались за ЖКХ

Десять лет назад предвыборный лозунг «За честные тарифы», который взяли на вооружение кандидаты от «ЕР», заставил многих избирателей отдать свои голоса партии власти. Что в результате? Сделать тарифы на услуги ЖКХ «честными», да что там – просто сдерживать их неуемный рост – не удавалось в Карелии вплоть до лета 2017 года, когда в Государственный комитет по ценам и тарифам РК пришли новые специалисты. Среди них был Глеб Суржко, впоследствии возглавивший это ведомство.

– За год с небольшим, пока я руководил госкомитетом, нам удалось существенно «почистить» тарифы на электроэнергию в Карелии от необоснованных затрат. Допустим, брала организация займ на реализацию инвестиционной программы по модернизации электросетей под высокие проценты, которые тоже включаются в тариф, – мы добивались их снижения. С кем-то приходилось судиться. При тщательном подходе выявлялись курьезные случаи, например, когда в тариф одна крупная коммунальная компания пыталась включить обслуживание аквариума в кабинете руководителя. А граждане порой даже не подозревают, какие «хотелки» оплачивают, переводя деньги за услуги ЖКХ. С этим можно и нужно бороться.

У нас получилось снизить тариф на электроэнергию в Карелии на 20 процентов, а федеральный центр, заметив этот успех, издал постановление и сократил тариф еще на 20 процентов. Тогда об этом много писали в прессе и акцент делался на то, что снижение тарифа выгодно малому и среднему бизнесу, но это не совсем так. Бюджетные организации тоже находились в кабале высоких цен на электроэнергию – это вымывало средства республиканского и особенно местных бюджетов, которые и так еле концы с концами сводят.

Что особенно важно, высокая цена на электричество тянет за собой тарифы на коммунальные услуги - подачу воды, вывод канализации, которые во многих населенных пунктах Карелии осуществляются из рук вон плохо. Классический пример – Питкяранта, где минувшей зимой в сильные морозы вышел из строя водопровод и люди вынуждены были часами на холоде выстаивать в ожидании водовозки. К сожалению, эта истории не закончится, пока у предприятий, которые поставляют услуги, не появятся средства на модернизацию полуразрушенных сетей и КОСов. В той же Питкяранте в этой сфере работают три компании и в каждой свой руководитель, замруководителя, офис и так далее. Примерно такая же история и в Петрозаводске, где работают две крупные теплоснабжающие компании со своими штатами сотрудников. Откуда, скажите, взяться справедливым счетам за услуги ЖКХ, даже при условии, что тариф на электричество будет держаться в Карелии на невысоком уровне?

По моему убеждению, в нашей республике необходимо провести консолидацию коммунальных структур, как это сделано в Московской области. Там удалось свести до минимума количество подобных предприятий, одновременно повысив качество и прозрачность их работы, во многих районах снизить тарифы для населения. С опытом этого региона я познакомился еще в 2018 году и предлагал использовать его и в Карелии. Наши депутаты хотели реализовать такую же идею, попытались убедить правительство провести централизацию и забрать полномочия по организации водоснабжения и водоотведения у местного самоуправления, где нет ни денег, ни кадров – на уровень республики. Правительство взять на себя ответственность не захотело. И депутаты – в большинстве своем члены «Единой России» – особо не напрягались…

В феврале 2019 года в результате давления со стороны недовольных политикой Госкомитета по ценам и тарифам РК в области сдерживания аппетитов компаний-поставщиков услуг, мне пришлось оставить свой пост.

Минувшая зима оказалась очень холодной и жители северных, центральных районов Карелии были шокированы тем, как подскочила оплата за тепло – порой до 10 тысяч рублей в месяц. Готовое решение проблемы – консолидация, но власть упорно не желает ее провести в пользу всех жителей Карелии. По моему мнению, этот вопрос необходимо ставить в новом созыве Законодательного собрания Карелии. И я намерен это сделать, став депутатом.

Хочу заметить, что для лоббирования интересов крупных поставщиков коммунальных услуг компании ведут в депутаты своих представителей. Так что, граждане, будьте бдительны.

Я родился и вырос в Карелии, каждый день вижу, как нелегко живется многим землякам. Мне по-человечески понятно, почему жители южных районов, особенно Олонца, стремятся перебраться в Ленинградскую область – они спасаются, в том числе, от заоблачных тарифов, стремясь к более комфортной жизни.  Многие семьи и молодежь из глубинки переезжают в Петрозаводск, тоже не от хорошей жизни бегут, бросая малую родину. Задача власти заботиться о людях, а пока складывается впечатление, что у правительства Карелии и парламентского большинства в ЗС совсем другие, далекие от нужд граждан, приоритеты. Настало время их менять!

Обязательно приходите 19 сентября на выборы! Поддержите команду «Справедливой России»!

 

 

Изготовлено ООО «Издательский дом «Петропресс»», юридический адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Первомайский, 48, ИНН 100103688198; тираж 1 экз., заказ от 20.08.2021 года, размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения региональное отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия.

 

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Выборы в Карелии
Справедливая Россия - за Правду
Глеб Суржко
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