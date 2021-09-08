Глеб Суржко: тарифы должны быть справедливыми!

Десять лет назад предвыборный лозунг «За честные тарифы», который взяли на вооружение кандидаты от «ЕР», заставил многих избирателей отдать свои голоса партии власти. Что в результате? Сделать тарифы на услуги ЖКХ «честными», да что там – просто сдерживать их неуемный рост – не удавалось в Карелии вплоть до лета 2017 года, когда в Государственный комитет по ценам и тарифам РК пришли новые специалисты. Среди них был Глеб Суржко, впоследствии возглавивший это ведомство.

– За год с небольшим, пока я руководил госкомитетом, нам удалось существенно «почистить» тарифы на электроэнергию в Карелии от необоснованных затрат. Допустим, брала организация займ на реализацию инвестиционной программы по модернизации электросетей под высокие проценты, которые тоже включаются в тариф, – мы добивались их снижения. С кем-то приходилось судиться. При тщательном подходе выявлялись курьезные случаи, например, когда в тариф одна крупная коммунальная компания пыталась включить обслуживание аквариума в кабинете руководителя. А граждане порой даже не подозревают, какие «хотелки» оплачивают, переводя деньги за услуги ЖКХ. С этим можно и нужно бороться.

У нас получилось снизить тариф на электроэнергию в Карелии на 20 процентов, а федеральный центр, заметив этот успех, издал постановление и сократил тариф еще на 20 процентов. Тогда об этом много писали в прессе и акцент делался на то, что снижение тарифа выгодно малому и среднему бизнесу, но это не совсем так. Бюджетные организации тоже находились в кабале высоких цен на электроэнергию – это вымывало средства республиканского и особенно местных бюджетов, которые и так еле концы с концами сводят.

Что особенно важно, высокая цена на электричество тянет за собой тарифы на коммунальные услуги - подачу воды, вывод канализации, которые во многих населенных пунктах Карелии осуществляются из рук вон плохо. Классический пример – Питкяранта, где минувшей зимой в сильные морозы вышел из строя водопровод и люди вынуждены были часами на холоде выстаивать в ожидании водовозки. К сожалению, эта истории не закончится, пока у предприятий, которые поставляют услуги, не появятся средства на модернизацию полуразрушенных сетей и КОСов. В той же Питкяранте в этой сфере работают три компании и в каждой свой руководитель, замруководителя, офис и так далее. Примерно такая же история и в Петрозаводске, где работают две крупные теплоснабжающие компании со своими штатами сотрудников. Откуда, скажите, взяться справедливым счетам за услуги ЖКХ, даже при условии, что тариф на электричество будет держаться в Карелии на невысоком уровне?

По моему убеждению, в нашей республике необходимо провести консолидацию коммунальных структур, как это сделано в Московской области. Там удалось свести до минимума количество подобных предприятий, одновременно повысив качество и прозрачность их работы, во многих районах снизить тарифы для населения. С опытом этого региона я познакомился еще в 2018 году и предлагал использовать его и в Карелии. Наши депутаты хотели реализовать такую же идею, попытались убедить правительство провести централизацию и забрать полномочия по организации водоснабжения и водоотведения у местного самоуправления, где нет ни денег, ни кадров – на уровень республики. Правительство взять на себя ответственность не захотело. И депутаты – в большинстве своем члены «Единой России» – особо не напрягались…

В феврале 2019 года в результате давления со стороны недовольных политикой Госкомитета по ценам и тарифам РК в области сдерживания аппетитов компаний-поставщиков услуг, мне пришлось оставить свой пост.

Минувшая зима оказалась очень холодной и жители северных, центральных районов Карелии были шокированы тем, как подскочила оплата за тепло – порой до 10 тысяч рублей в месяц. Готовое решение проблемы – консолидация, но власть упорно не желает ее провести в пользу всех жителей Карелии. По моему мнению, этот вопрос необходимо ставить в новом созыве Законодательного собрания Карелии. И я намерен это сделать, став депутатом.

Хочу заметить, что для лоббирования интересов крупных поставщиков коммунальных услуг компании ведут в депутаты своих представителей. Так что, граждане, будьте бдительны.

Я родился и вырос в Карелии, каждый день вижу, как нелегко живется многим землякам. Мне по-человечески понятно, почему жители южных районов, особенно Олонца, стремятся перебраться в Ленинградскую область – они спасаются, в том числе, от заоблачных тарифов, стремясь к более комфортной жизни. Многие семьи и молодежь из глубинки переезжают в Петрозаводск, тоже не от хорошей жизни бегут, бросая малую родину. Задача власти заботиться о людях, а пока складывается впечатление, что у правительства Карелии и парламентского большинства в ЗС совсем другие, далекие от нужд граждан, приоритеты. Настало время их менять!

Обязательно приходите 19 сентября на выборы! Поддержите команду «Справедливой России»!

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