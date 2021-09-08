Владимир Кванин: «Во власти должны быть профессионалы»

Застой вместо обещанного «рывка»

В последние годы в политической и многих других сферах нашей жизни прогрессирует стагнация: чиновники переходят из одного кабинета в другой, а депутаты от правящей партии – из созыва в созыв. При этом насущные проблемы не находят решения годами, десятилетиями. Сегодняшняя система приводит к тому, что руководители действую по указке сверху. Их компетенции оцениваются исключительно эффективностью «освоения» федеральных средств и одобрением действий со стороны вышестоящего начальства. На государственные должности ставят «своих», путь профессионалам во власть заказан.

Ввиду своей деятельности, как общественной, так и предпринимательской, мне приходится много ходить по кабинетам чиновников. И могу сказать, что людям у нас часто приходится сталкиваться с огромной некомпетентностью должностных лиц. Некомпетентность просто зашкаливает. Зачастую чиновники даже не знают законов в той сфере, в которой они работают. Это огромная беда страны и, в том числе, нашей республики,

— говорит Владимир Кванин.

С нашей точки зрения, штат чиновников, во-первых, непомерно раздут — его нужно сокращать. Во-вторых, необходимо ввести обязательную аттестацию государственных служащих. Когда у власти сидит человек, который некомпетентен в своей области, о каком развитии региона можно говорить?

Когда у нас, например, назначается новый мэр, кого он выбирает в свою команду? Он выбирает не профессионалов в своей области, а «преданных людей». Мы считаем, что это категорически неправильный подход к набору команды руководителя любого уровня. Каждый чиновник должен подбирать себе команду по профессиональным качествам, а не по принадлежности к какой-либо партии или определенному кругу.

Конкурентность в политике и сменяемость власти

Цель, которую ставит партия «Новые люди» — сделать политику конкурентной. Не на словах, а на деле обеспечить в стране реализацию всеобщего избирательного права.

Настоящая конкуренция в политике – это когда любой гражданин России имеет не формальные, а реальные права и возможности быть избранным на любую должность. Недопустима монополия на власть одной партии или иной политической силы.

Нужно на законодательном уровне гарантировать сменяемость власти. Президент, губернаторы, мэры и депутаты не должны занимать свои должности более двух сроков.

Свобода волеизъявления, прямые выборы

Мы считаем необходимым вернуть выборность во многих сферах нашей жизни. В том числе избирать глав муниципальных образований прямым голосованием граждан. Сейчас эта функция передана депутатам. Нужно вернуть прямые выборы народом глав населенных пунктов. Чтобы люди сами решали, кто будет руководить городом или поселком, в котором они живут,

— говорит Владимир Кванин.

И не только здесь должна быть выборность. Может быть, по аналогии с западными странами, нужно ввести выборность и в полиции, например, дать возможность местным жителям выбирать участкового. То есть дать людям как можно больше возможности управлять своей жизнью.

Партия «Новые люди» предлагает избирать губернаторов и мэров избирать только прямым голосованием граждан. Необходимо убрать муниципальный фильтр на выборах губернаторов, люди сами разберутся, кого выбирать.Для принятия важных решений в регионах необходимо проводить референдумы.

Исполнительная власть должна быть подотчетна законодательной. Нужно обязать руководителей органов исполнительной власти: министров, мэров, губернаторов, – не реже раза в год отчитываться перед депутатами. Если отчет не был утвержден законодательными органами, чиновников должен лишиться своего поста.

Также необходимо изменить процедуру назначения и снятия министров. Кандидат на должность министра должен предоставлять Государственной думе программу развития отрасли. В случае ее неисполнения чиновник лишается своего поста.

Реформирование судебной системы

Судебная власть не должна зависеть от исполнительной. Прокурор обязан следить за исполнением законодательства и первым сигнализировать, что закон нарушен. И судьи, и прокуроры должны нести ответственность перед гражданами, а не перед высоким начальством. Только на этих принципах можно построить систему, которая будет служить закону, людям, и не будет прогибаться по звонку «сверху».

Важно расширить участие присяжных заседателей в судах. Все уголовные дела должен рассматривать суд присяжных без возможности последующей отмены приговора. Для сравнения: в 2020 году судом присяжных в России рассмотрено 694 уголовных дела в отношении 938 человек. Оправдательные вердикты вынесены 27% обвиняемых (оправданы 253 человека). Всего в России в 2020 году суды вынесли 530 965 обвинительных приговоров против 1 163 оправдательных — доля оправдательных приговоров составила 0,22%!

Партия «Новые люди» предлагает вести выборность судей, прокуроров, начальников региональных УМВД. Избирать руководителей правоохранительной системы региона сроком на пять лет с правом досрочного снятия с должности в случае совершения противоправных действий.

Необходимо ужесточить наказание за незаконное уголовное преследование. За каждого несправедливо отправленного в тюрьму человека наказание должен понести сфабриковавший дело представитель силовых структур.

Недопустимо уголовное преследование граждан за их политические убеждения, считает лидер партии «Новые люди» в Карелии. Власть, которая вынуждена прибегать к «палочной системе», не имеет будущего.

Сейчас в нашей стране ежегодно появляются все новые и новые законы, которые запрещают критику власти. Мы считаем, что в современном демократическом государстве недопустима ситуация, когда людей лишают свободы за посты в интернете,

— уверен Владимир Кванин.

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