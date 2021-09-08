Александр Федичев: мы не застрахованы от пересмотра закона о ветеранах

- Александр Сергеевич, как в целом можно охарактеризовать деятельность этого созыва депутатского корпуса. Что запомнилось за прошедшие пять лет?

– Работать в этом созыве нашего Заксобрания было чрезвычайно сложно. Как известно, на выборах 2016 года партия «Единая Россия» получила абсолютное большинство депутатских мандатов. Поэтому зачастую законы и постановления принимались по команде сверху, почти без обсуждения, без совета со своими избирателями. Согласно известному изречению про то, что парламент это не место для дискуссий. Увы, так все и было.

Конечно, прежде всего этот созыв Заксобрания войдет в историю тем, что он поддержал федеральную инициативу по повышению пенсионного возраста. Это сделали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Мы были категорически против.

Но, к сожалению, роль оппозиции фактически была сведена к символической функции – показать, что она есть. Хотя я думаю, что всем теперь понятно, что лишь независимая представительная власть, способная контролировать власть исполнительную, сможет остановить все те безобразия, которые происходят в нашей Карелии.

- Но все-таки фракция «Справедливой России» боролась… Взять те же тарифы на отопление, ведь вы поднимали этот вопрос?

- Да мне не стыдно за наши голосования, наша фракция не обманывала своих избирателей. Что касается тарифов, то не секрет, что сегодня в Приладожье тарифы на тепло являются одними из самых высоких. Мы неоднократно поднимали вопрос об этом в Заксобрании. Но что слышали в ответ? Нам всегда говорили, мол, потерпите еще немного, сейчас придет газ и тариф будет самым низким в Карелии. Однако срок программы газификации истек, она осталась невыполненной. Теперь приняли другую программу, однако газа пока нет. Партия власти опять не выполняет своих обещаний.

С другой стороны, пример Олонца ярко показывает, что и газификация не является основанием для снижения тарифа. Вероятно, его размер связан лишь с аппетитами теплоснабжающей организации и волей исполнительной власти. Чтобы ограничивать эти аппетиты и нужна независимая законодательная власть, а не депутаты с позицией «чего изволите».

- Еще людей беспокоят возросшие сборы за капремонт.

­- Да, это еще одна проблема, о которой мы всегда предупреждали. В 2014 году сбор за капремонт был установлен в размере 6,3 рублей за квадратный метр общей площади. А в 2021 году он составляет 9,55 рублей за квадратный метр. При этом республиканский фонд капремонта просто не в состоянии эффективно потратить собранные средства. По официальной информации к концу прошлого года на счетах фонда капитального ремонта скопилось более 1 миллиарда рублей. А депутатское большинство в нашем парламенте пять лет все это молча наблюдало!

На мой взгляд, нужно принять решение о снижение размера платы за капремонт до того момента, пока руководство фонда капремонта не разберется с расходованием уже собранных средств.

­­– В связи с политикой «Единой России» нельзя не упомянуть и проводимую оптимизацию социальных учреждений.

– Конечно, и хороший пример есть в Лахденпохья. Мы предупреждали, что нельзя экономить на медицине, выступали против фактического закрытия Лахденпохской ЦРБ. Время показало, что эти шаги оказались губительными. Пандемия коронавируса высветила все болевые точки, ведь наша система здравоохранения оказалась к ней не готова. Плохо действовала система поставок лекарственных препаратов, пациенты вовремя не получали нужные лекарства. Все эти ошибки пришлось исправлять за счет героизма врачей и медсестер.

В следующим составе мы будем добиваться, чтобы больше ни одна должность врача, педагога, работника культуры в Карелии не была сокращена. Нужна чрезвычайная программа возрождения и развития в Карелии первичного медицинского звена, сельских школ, библиотек, учреждений культуры. Она должна носить не характер предвыборного пиара, а быть хорошо продуманной на годы вперед.

Если еще рассказывать о социальной политике, то хотелось бы обратить внимание на реализацию закона о ветеранах. Ведь этот закон, в его нынешнем виде, власти и «Единая Россия» периодически хотят отменить. Напомню, что в 2011 году именно через Конституционный суд наша партия добилась отмены поправок в закон о ветеранах труда, по которому ветераном труда фактически мог стать лишь тот, кто имел правительственные грамоты и награды. Уже в этом созыве была сделана очередная попытка изменить законодательство не в пользу людей. И лишь возмущение общественности заставило правительство республики отозвать скандальный законопроект. Но никто не застрахован от того, что если опять победит «Единая Россия», следующая попытка отмены ветеранских льгот не пройдет успешно. Об этом стоит задуматься.

Наша позиция состоит в том, что нужно не просто сохранить закон о ветеранах, но добиться настоящей индексации выплаты ветеранам труда Карелии. Мы будем бороться и за то, чтобы был принят не фиктивный, а реально работающий республиканский законопроект о детях войны.

Подводя итог, могу сказать, что далеко не все получилось так, как хотели мы с вами. На стороне наших оппонентов власть, административный ресурс и готовность попирать не только законы, но и любые моральные принципы. Но на нашей стороне правда, которая рано или поздно побеждает всегда.

19 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия. Призываю всех жителей нашего родного края не игнорировать данное событие, прийти на выборы и проголосовать за «Справедливую Россию» и ее кандидатов.

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