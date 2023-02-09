Главврач Медвежьегорской ЦРБ, где прошли обыски, уехала в зону СВО

Депутат карельского парламента и главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова отправилась в зону специальной военной операции в качестве медика. Об этом в своем канале «Яндекс Дзен» сообщил карельский политический обозреватель Анатолий Цыганков.

Он напомнил, что еще осенью прошлого года фамилия Алуповой фигурировала в числе четырех депутатов Заксобрания РК, которые заявляли о готовности отправиться добровольцами в зону специальной военной операции. Отъезд главврача произошел на фоне следственных действий, которые проводились в Медвежьегорской ЦРБ. По имеющейся информации силовики провели обыски и изъяли документы в медицинском учреждении и изъяли истории болезни. Визит силовиков мог быть связан с ковидными выплатами.

По нашим сведениям, силовики нагрянули и домой к Алуповой, а также ее заместителям. В ЦРБ нам тогда сообщили, что Алупова находится в отпуске. В Минздраве региона впоследствии подтвердили информацию о следственных действиях, подчеркнув, что ЦРБ работает в штатном режиме. В Следственном комитете никак не стали комментировать происходящее.

Между тем, по данным Цыганкова, возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество при получении выплат и злоупотребление должностными полномочиями. Также, как пишет обозреватель, депутат обратилась за помощью к адвокату.