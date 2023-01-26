Минздрав Карелии прокомментировал обыски в Медвежьегорской ЦРБ

Ситуацию в Медвежьегорской ЦРБ прокомментировали в Минздраве Карелии. Сообщение появилось на официальной странице ведомства ВКонтакте.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал, что силовики пришли в медучреждение, изъяли документы, в том числе истории болезней.

- В СМИ и мессенджерах появилась информация об обысках в Медвежьегорской ЦРБ. В больнице идут следственные действия. Минздрав Карелии не комментирует работу правоохранительных органов. Медицинская организация работает в штатном режиме. Учреждение оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам,

- сказано в сообщении ведомства.

В социальных сетях пишут, что следственные действия могут быть связаны с коронавирусными выплатами.

В Следственном комитете РК не стали комментировать информацию.