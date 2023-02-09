На Онежском озере сложилась опасная ледовая обстановка. В связи с чем в Прионежском районе с 10 февраля запрещено выходить на лед. Текст соответствующего распоряжения районных властей опубликовал паблик регионального центра ГИМС.

Напомним, в начале февраля в Прионежском районе произошел трагический случай. Мужчина ушел на рыбалку и пропал. Его тело обнаружили в 300 метрах от берега на выходе губы Ялгуба. // фото группа Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения