Рыбак погиб на Онежском озере

Мужчина, 1955 года рождения вышел на рыбалку в акваторию Онежского озера, но на берег он не вернулся.

4 февраля мужчину искали спасатели. Поиски велись в 300 метрах от берега на выходе губы Ялгуба. Тело жителя деревни Ялгуба в тот день не смогли отыскать.

Спасатели возобновили работы в понедельник. Тело утонувшего мужчины обнаружили, сообщили в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. // фото группа Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения