06 февраля 2023, 16:00
Происшествия

Скрывшегося от суда мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция просит помочь в розыске Анатолия Грибанова

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Анатолия Евгеньевича Грибанова. Он является обвиняемым по уголовному делу, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полагают, что мужчина 1979 года совершил имущественное преступление. Он в данный момент скрывается от суда  и выглядит вот так.

Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, полиция просит сообщать по номеру телефона: 89814020614. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии

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