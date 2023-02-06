Скрывшегося от суда мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Анатолия Евгеньевича Грибанова. Он является обвиняемым по уголовному делу, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полагают, что мужчина 1979 года совершил имущественное преступление. Он в данный момент скрывается от суда и выглядит вот так.

Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, полиция просит сообщать по номеру телефона: 89814020614. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии