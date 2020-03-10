Главу Пряжинского района подловили на мошенничестве

В отношении главы Пряжинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, сообщает прокуратура. Главой района является Галина Иванова, которая была избрана решением I сессии совета Пряжинского района IV созыва 25 сентября 2018 года. Кроме того, с 2013 года она возглавляет администрацию Матросского сельского поселения, являясь главой поселения.



По версии следователей, с февраля по май 2019 года обвиняемая подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда. Документы поступили в бухгалтерию администрации района.

По сообщению надзорного органа, обвиняемая «незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей». Также около пяти тысяч рублей были необоснованно перечислены в налоговую службу в качестве НДФЛ.

Рассмотрением дела займется Пряжинский районный суд.

Фото: pryazha.karelia.info