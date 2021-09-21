Главу поселения осудили за признание аварийным жилья знакомой

Суд в Беломорске вынес обвинительный приговор бывшей главе Летнереченского сельского поселения. В СУ СКР по Карелии сообщили, что экс-чиновницу признали виновной в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Следствие и суд установили, что с января по ноябрь 2017 года глава поселения помогла своей знакомой получить новое жилье.

Чиновница знала, что приятельница незаконно зарегистрировалась в квартир признанным аварийным и подлежащим расселению жилого дома.

Глава поселения направила в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии сведения о гражданах, которых необходимо расселить из аварийного жилищного фонда. В список она включила и о квартиру знакомой.

В результате с той заключили договор социального найма и предоставили ей квартиру в Петрозаводске. Бюджету республики причинен ущерб в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимую признали виновной и наказали штрафом сумме 100 тысяч рублей. Квартиру возвратили администрации муниципального образования. // Фото: Pixabay