Мужчина в Костомукше мог лишиться пяти машин из-за 32 тысяч рублей

Житель Костомукши задолжал по налогам, коммунальным платежам и штрафам в общей сложности 32 тысячи рублей. В пресс-службе УФССП по Карелии сообщили, что судебные приставы возбудили 15 исполнительных производств о взыскании.

Должник не работал и не жил по месту регистрации. Но приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении пяти его транспортных средств отечественного и иностранного производства.

Также они наложили арест и обратили взыскание на все денежные средства неплательщика. Транспортные средства мужчины объявили в розыск.

Один из автомобилей, на котором передвигался сам должник, установили. Мужчину уведомили о возможном обращеними на транспортные средства взыскания. В тот же день он погасил задолженность в полном объеме. // Фото: parmanews