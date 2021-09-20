Путин поручил отпраздновать 800-летие крещения карелов

В 2027 году в России пройдет празднование 800-летия крещения карелов. Начать подготовку к мероприятиям распорядился Владимир Путин, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2027 году 800-летием крещения карелов постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов, <…> рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов»,

- говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 20 сентября. Фото pixabay.com/DimitroSevastopol