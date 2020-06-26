Главный тренд лета 2020: шеринг вещей

Знаете ли вы, что такое шеринг? Это слово образовано от английского глагола «to share» – делиться. Шеринг вещей устроен следующим образом: вы узнаете у знакомых, чем бы им хотелось заняться, и рассказываете им о хобби своей мечты. А затем меняетесь вещами, которые для этого необходимы.

Передать вещи получателю просто. Соберите все необходимое и отправьте в посылке. С доставкой поможет компания Boxberry. Заходите на сайт службы доставки и оформляйте посылку онлайн.

Обращаем ваше внимание, что тарификация Boxberry не привязана к весу. Например, если гантели поместятся в коробку размера S, то стоимость отправки выйдет совсем небольшой. Из Петрозаводска в Москву – всего за 280 рублей. Сумма за доставку указана со скидкой 15% – чтобы снизить цену, воспользуйтесь промокодом НОВОСТЬ, когда будете оформлять посылку на сайте boxberry. ru , или назовите оператору отделения Boxberry .

А теперь делимся идеями, какие вещи можно отправить друзьям и близким.

Вещи для хобби

Идей великое множество! Вышивальщицам – запасы ниток, лежащих без дела. Игроманам – настольная игра. Спортсменам – ролики или балансборд.

Кстати, такой обмен вещами – это отличная возможность понять, нужна ли вам то или иное хобби. Если будете пользоваться полученным предметом на постоянной основе, то есть смысл потом обзавестись подобным.

Товары для детей

Игрушки, одежда, развивающие игры, посуда и гаджеты… Всех возможных вещей для обмена просто не счесть! Вашему малышу больше не нужна видеоняня, а у брата пополнение в семье? Отправьте этот гаджет ему в помощь.

Такой обмен вещами можно превратить в настоящую игру: ты – мне, а я – тебе. Скооперируйтесь с семьей знакомых: вместе со своими детьми соберите посылку своим друзьям и ждите весточки в ответ.

Арсенал для домашних тренировок

В тренажерный зал сейчас сложно попасть. Что делать? Тренироваться дома или на свежем воздухе.

Если у вас нет арсенала для домашних тренировок, то существует два варианта: приобрести спорттовары онлайн или взять «в аренду» у друзей. Меняйтесь! Гантели в руки и вперёд – отправлять их в посылке подруге, которая проходит онлайн - марафон, посвященный подготовке фигуры к пляжному сезону.

Всё в ваших руках: предложите вашим знакомым попробовать шеринг вещей. Пусть это станет доброй традицией.