Главный телеканал Франции выпустил передачу о Кижах

Побывавшая в феврале на острове Кижи съемочная группа французского телеканала TF-1 выпустила передачу о заповедном острове. О том, что Кижи показали на первом канале французского телевидения TF-1 сообщил в соцсети глава Карелии.

«Совсем не обязательно знать французский язык, чтобы понять, о чем этот фильм»,

- написал Артур Парфенчиков.



Как «Петрозаводск говорит» писал ранее, журналист Марк Де Шевени и оператор Бишанте Акала посетили остров в феврале. Журналисты рассказали, что для французов Россия ассоциируется с суровым климатом и куполами. Они хотели бы показать зрителям самые красивые из них – фактурные купола деревянных храмов.

По словам губернатора, гостям из Франции понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой, так гости назвали карельские калитки. (фото музея-заповедника «Кижи»)