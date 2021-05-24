24 мая 2021, 18:56
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Главный пристав и детский омбудсмен проведут совместный прием

На встречу приглашаются жители Карелии и представители организаций

Главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров и уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев проведут совместный прием в Кондопоге, сообщает сайт УФССП по РК.

Встреча пройдет в среду 26 мая с 15.00 до 17.00, в Молодежно-культурном центре, по адресу Пролетарская улица, дом 15.

Личный прием ведется как для жителей республики, так и для представителей организаций. Записаться на личный прием можно по телефону 8 (814 51)78 110. // Фото: fototerra.ru

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Карелия
Кондопога
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УФССП Карелии
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Молодежно-культурный центр