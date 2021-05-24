Главный пристав и детский омбудсмен проведут совместный прием

Главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров и уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев проведут совместный прием в Кондопоге, сообщает сайт УФССП по РК.

Встреча пройдет в среду 26 мая с 15.00 до 17.00, в Молодежно-культурном центре, по адресу Пролетарская улица, дом 15.

Личный прием ведется как для жителей республики, так и для представителей организаций. Записаться на личный прием можно по телефону 8 (814 51)78 110. // Фото: fototerra.ru