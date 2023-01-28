28 января 2023, 10:17
Главную ошибку при лечении кашля назвала терапевт
Кашель может быть различной природы, лечение отличается
Главной ошибкой при кашле является самостоятельное лечение. Консультация врача необходима, рассказала «Москве 24» врач Надежда Чернышова.
Причины у кашля бывают самыми разными, отметила терапевт. Так, он может появиться как побочный эффект приема гипотензивных препаратов, возникнуть при сердечной недостаточности, аллергии.
- Лечение нужно совершенно разное. Необходимо поставить диагноз. Иначе бессмысленно пить какие-то средства, например, выводящие мокроту, когда причина не в этом,
- объяснила специалист.
Причину кашля лучше выяснить вовремя, чтобы не терять время на лечение и не навредить здоровью еще больше. // фото: depositphotos.com