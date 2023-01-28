Главную ошибку при лечении кашля назвала терапевт

Главной ошибкой при кашле является самостоятельное лечение. Консультация врача необходима, рассказала «Москве 24» врач Надежда Чернышова.

Причины у кашля бывают самыми разными, отметила терапевт. Так, он может появиться как побочный эффект приема гипотензивных препаратов, возникнуть при сердечной недостаточности, аллергии.

- Лечение нужно совершенно разное. Необходимо поставить диагноз. Иначе бессмысленно пить какие-то средства, например, выводящие мокроту, когда причина не в этом,

- объяснила специалист.

Причину кашля лучше выяснить вовремя, чтобы не терять время на лечение и не навредить здоровью еще больше. // фото: depositphotos.com