Назван полезный в сезон вирусных инфекций продукт

Теледоктор Александр Мясников назвал, какой продукт следует употреблять в сезон простуд. По его мнению, это популярная во многих странах, в том числе ив России, квашеная капуста. О пользе пищевого продукта врач рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Квашеная капуста богата витамином С, сообщает «Лента». По содержанию витамина этот продукт находится в первой пятерке рекордсменов. Кроме того в ней содержится и витамин А, витамины группы В, магний и другие микроэлементы.

Мясников считает, что квашеную капусту можно назвать пробиотиком, способным восстанавливать микрофлору организма.

На пользу продукта ранее обратил внимание глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Он рассказал об уникальности продукта и посоветовал употреблять его в период эпидемий вирусов и в весенне-осенний период. // фото freepik.com