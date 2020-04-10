Главному карельскому вузу требуются модели для фотосессий

Медиацентр ПетрГУ ищет моделей для съемок, сообщает паблик вуза во «Вконтакте». Нужны люди для обновления фотоархива, подготовки дизайн макетов и прочего. Съемки будут проходить в разное время и в разных локациях.

Разумеется, съемки будут проходить после снятия карантина, но отбором моделей в медиацентре готовы заняться уже сейчас.

Студенты, желающие сняться, должны иметь опрятный вид, привлекательные черты лица. У них не должно быть пирсинга, шрамов и прочих дефектов кожи на лице и руках, к тому же они должны быть стройного или среднего телосложения.

Подробности и адрес, по которому можно отправить заявку, здесь.