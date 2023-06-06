Главное музыкальное приключение лета начнется через 10 дней в Карелии

До старта главного музыкального приключения карельского лета осталось всего десять дней.

16 июня на вотчине карельского деда мороза Талвиукко в Чалне фестиваль «Воздух Карелии» (6+) распахнет свои двери тысячам любителей живого звука. Насладиться фестивальной атмосферой можно будет до 18 июня.

В Карелии выступят «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (ex-«Король и Шут» и Алексей Горшенев), «Пилот», лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, «СерьГа», Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, Znaki, 7Б, «Бригадный Подряд», «Йорш», «Гран-КуражЪ», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», «Мара», «Папин Олимпос», «Космонавтов Нет», «Разные Люди», «Тролль Гнет Ель», The Translators, «Алеnа», «Инкогнито», «НЭП», «Скворцы Степанова», «Включай Микрофон!», «Виктор», «Площадь Восстания», The Meantraitors, «Плаксы», TattooIn, «Цитадель», «Че», Psylocid, «Беz Б», «Туманния», Марина Архипова, «Переучет», «Петроглиф», «Ра Чей», Женя Бах и Виктория Сергеева, Олег Вдовин. // фото unsplash.com