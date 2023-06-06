06 июня 2023, 14:35
Детская музыкальная школа на Московской преобразится в этом году
Здание утеплят, в нем заменят окна и отремонтируют два крыльца
Строители утепляют фасад детской музыкальной школы имени Г. Синисало в Петрозаводске.
Стены облицуют керамогранитом, сообщил в своем аккаунте глава Петрозаводска. По цвету здание должно будет вписаться в общую концепцию Октябрьского района.
Также в здании заменят все окна, работы выполнят до конца лета. Также в этом году отремонтируют два крыльца - центральное и эвакуационное. // фото с VK-страницы главы города