Глава Пудожского района Андрей Ладыгин ушел в отставку

Глава администрации Пудожского района Андрей Ладыгин уходит в отставку. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

Ладыгин пояснил, что сегодня его последний рабочий день в качестве главы района. Он назвал свое решение взвешенным и осознанным шагом. В органах местного самоуправления чиновник проработал более десяти лет.

«Не все удалось сделать из того, что я запланировал. Но очень многие вопросы, действительно очень сложные решены. И я уверен, что большинство отмечают эти позитивные изменения. Это стало возможно благодаря объединению усилий, конструктивному сотрудничеству и общей нацеленности на результат», - написал Ладыгин. Он также поблагодарил свою команду за совместную работу. Фото со страницы Андрея Ладыгина / vk.com