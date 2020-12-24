Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о финансовых итогах года

В последние десятилетия Петрозаводск не знал столь масштабных ремонтов и обновлений, как в 2020 году. Небывалые финансовые вложения привлечены из республиканского бюджета – 1,4 млрд рублей, а также в рамках Национальных проектов.

Большим событием для столицы Карелии стало сооружение стелы «Город воинской славы». Петрозаводск получил не только символ доблести, но и безупречно оформленную прилегающую территорию. Параллельно шел ремонт Советского моста и тротуаров на площади Кирова.

В этом году осуществлены ремонт и покраска фасадов домов центральной части города. 47 зданий окрашены в исторический цвет, отремонтирована их кровля и установлена подсветка. Появились лаконичные светодиодные вывески – украшение столичного города.

Выполнена большая работа по ремонту дорог, дворовых территорий, парков, скверов, озеленение города.

Если в прежние годы городской бюджет укладывался в сумму 4,7 млрд, то в год 100-летия Карелии эта сумма превысила 7 млрд рублей. Смотрим видео.