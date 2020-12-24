24 декабря 2020, 12:48
Политика

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о финансовых итогах года

В юбилейный для Карелии год бюджет Петрозаводска превысил 7 млрд рублей

В последние десятилетия Петрозаводск не знал столь масштабных ремонтов и обновлений, как в 2020 году. Небывалые финансовые вложения привлечены из республиканского бюджета – 1,4 млрд рублей, а также в рамках Национальных проектов.

Большим событием для столицы Карелии стало сооружение стелы «Город воинской славы». Петрозаводск получил не только символ доблести, но и безупречно оформленную прилегающую территорию. Параллельно шел ремонт Советского моста и тротуаров на площади Кирова.

В этом году осуществлены ремонт и покраска фасадов домов центральной части города. 47 зданий окрашены в исторический цвет, отремонтирована их кровля и установлена подсветка. Появились лаконичные светодиодные вывески – украшение столичного города.

Выполнена большая работа по ремонту дорог, дворовых территорий, парков, скверов, озеленение города.

Если в прежние годы городской бюджет укладывался в сумму 4,7 млрд, то в год 100-летия Карелии эта сумма превысила 7 млрд рублей. Смотрим видео.

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
Ирина Мирошник
мэр
глава петрозаводского городского округа
бюджет
изменения
благоустройство
финансовые итоги года
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