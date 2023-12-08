Глава Минфина назвал прогнозируемый уровень инфляции в 2024 году

Министр финансов России Антон Силуанов назвал прогноз по уровню инфляции на 2024 год. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Силуанова, инфляция в следующем году составит 4,5%. Он отметил, что все социальные выплаты в стране будут повышены на уровень инфляции, чтобы люди ее не почувствовали.

С начала 2023 года потребительские цены в России выросли на 6,79%, отмечает агентство. // Фото «Петрозаводск говорит»