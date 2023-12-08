08 декабря 2023, 12:39
Выборы президента России впервые будут многодневными
ЦИК утвердила даты проведения выборов главы государства
Выборы президента России назначены на 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ЦИК РФ.
Таким образом, впервые в истории выборы главы государства в стране будут многодневными.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование уже стало традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые такой механизм был применен во время пандемии. // Фото: unsplash.com / Element5 Digital