Выборы президента России впервые будут многодневными

Выборы президента России назначены на 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ЦИК РФ.

Таким образом, впервые в истории выборы главы государства в стране будут многодневными.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование уже стало традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые такой механизм был применен во время пандемии. // Фото: unsplash.com / Element5 Digital