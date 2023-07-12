Глава Карелии поддержал проведение фестиваля «Воздух» в 2024 году

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал проведение фестиваля «Воздух» в 2024 году, сообщили организаторы фестиваля. Парфенчиков отметил, что в этом году «Воздух Карелии» был успешно проведён при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, собрал почти 20 тысяч зрителей и стал одним из ярких музыкальных событий нашей республики.

«Фестиваль дал возможность проявиться местным умельцам и ремесленникам, которые продемонстрировали и реализовали свою продукцию: от аксессуаров и одежды до произведений искусства. Подобные проекты становятся точкой роста для ряда субъектов малого предпринимательства в Республике Карелия. В 2024 году организаторами планируется, что Фестиваль будет направлен на гармонизацию отношений между людьми разных поколений и национальностей, совместное творчество и поддержку начинающих музыкантов, в том числе из новых субъектов Российской Федерации",

- отметил в своём письме поддержки глава Карелии.

Организаторы фестиваля поблагодарили Главу республики и его команду за поддержку. В следующем году обещают при поддержке Президентского фонда, руководства Карелии, города Петрозаводска и десятков тысяч зрителей сделать фестиваль ещё ярче и интереснее, чтобы вся Россия знала, что Карелия - гостеприимная республика и привлекательное место для путешествий.