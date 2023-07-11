11 июля 2023, 13:50
Крупный боеприпас нашли при ремонте дороги до Сегежи
Дорожники обнаружили опасный предмет времен Великой Отечественной войны
Рабочие, которые ремонтируют подъездную трассу от автодороги «Кола» до Сегежи, сделали опасную находку. Они обнаружили крупный боеприпас, сообщили в управлении автодорог Карелии.
Его нашли на 29-м километре дороги и немедленно огородили это место. Приехали сотрудники полиции и взрывники Карельской республиканской поисково-спасательной службы.
Боеприпас увезли в безопасное место. Там его уничтожили. // фото: КУ РК Управтодор РК/ВКонтакте