Крупный боеприпас нашли при ремонте дороги до Сегежи

Рабочие, которые ремонтируют подъездную трассу от автодороги «Кола» до Сегежи, сделали опасную находку. Они обнаружили крупный боеприпас, сообщили в управлении автодорог Карелии.

Его нашли на 29-м километре дороги и немедленно огородили это место. Приехали сотрудники полиции и взрывники Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Боеприпас увезли в безопасное место. Там его уничтожили. // фото: КУ РК Управтодор РК/ВКонтакте