30 июля 2020, 14:35
Глава Карелии до сих пор не отчитался о своих доходах
Артуру Парфенчикову остается лишь пара дней, чтобы не нарушить указ Президента
Большинство федеральных чиновников, включая Президента РФ Владимира Путина, а также Законодательное собрание Карелии, администрация Петрозаводска и Петросовет, еще весной представили свою отчетность о доходах и имуществе за 2019 год.
На официальном сайте республики Карелии отчет о доходах Главы региона Артура Парфенчикова до сих пор размещен лишь за 2018 год.
В апреле Президент России из-за пандемии коронавируса разрешил перенести срок сдачи деклараций с 1 апреля до 1 августа. Артур Парфенчиков тянет до последнего. На исполнение распоряжения Президента у Главы Карелии остается два дня.