Глава Карелии до сих пор не отчитался о своих доходах

Большинство федеральных чиновников, включая Президента РФ Владимира Путина, а также Законодательное собрание Карелии, администрация Петрозаводска и Петросовет, еще весной представили свою отчетность о доходах и имуществе за 2019 год.

На официальном сайте республики Карелии отчет о доходах Главы региона Артура Парфенчикова до сих пор размещен лишь за 2018 год.

В апреле Президент России из-за пандемии коронавируса разрешил перенести срок сдачи деклараций с 1 апреля до 1 августа. Артур Парфенчиков тянет до последнего. На исполнение распоряжения Президента у Главы Карелии остается два дня.