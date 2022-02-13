13 февраля 2022, 09:24
Культура

Гиперборейский салют прогремел над Петрозаводском

Ярко, зрелищно, громко: петрозаводчане выложили в соцсеть видео шестиминутного фейерверка

Международный зимний фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске завершился праздничным салютом.

Яркие цветы распускались в темном небе над Онежской набережной под музыку в течение шести минут.

Петрозаводчане поделились видеозаписями гиперборейского салюта в соцсетях.

И с другого ракурса.

Кто стал победителем конкурса снежных и ледовых скульптур, можно посмотреть здесь. (фото Ильи Тимина, vk.com, видео «Живой Петрозаводск» и «Весь Петрозаводск»)

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Метки: 
новости петрозаводска
фейерверк
салют
Гиперборея
Соцсеть