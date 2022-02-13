Гиперборейский салют прогремел над Петрозаводском

Международный зимний фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске завершился праздничным салютом.

Яркие цветы распускались в темном небе над Онежской набережной под музыку в течение шести минут.

Петрозаводчане поделились видеозаписями гиперборейского салюта в соцсетях.

И с другого ракурса.

Кто стал победителем конкурса снежных и ледовых скульптур, можно посмотреть здесь. (фото Ильи Тимина, vk.com, видео «Живой Петрозаводск» и «Весь Петрозаводск»)