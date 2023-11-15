15 ноября 2023, 18:40
Общество

Гимназию в Петрозаводске отправили на дистант из-за вспышки пневмонии

Образовательное учреждение в Петрозаводске отправили на удаленку до 25 ноября

Учащихся Ломоносовской гимназии в Петрозаводске отправили на дистант до 25 ноября. Такие меры ввели из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сегодня сообщили в паблике образовательного учреждения.

Учебный процесс организуют с использованием дистанционных технологий через ИС «Сферум».

Роспотребнадзор отмечал рост заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии. С января по сентябрь заболеваемость возросла  на 46 процентов. // фото «Петрозаводск говорит»

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ломоносовская гимназия