Гимназию в Петрозаводске отправили на дистант из-за вспышки пневмонии

Учащихся Ломоносовской гимназии в Петрозаводске отправили на дистант до 25 ноября. Такие меры ввели из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сегодня сообщили в паблике образовательного учреждения.

Учебный процесс организуют с использованием дистанционных технологий через ИС «Сферум».

Роспотребнадзор отмечал рост заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии. С января по сентябрь заболеваемость возросла на 46 процентов. // фото «Петрозаводск говорит»