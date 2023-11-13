13 ноября 2023, 11:07
Заболеваемость пневмонией резко выросла в Карелии
Жители республики в этом году стали гораздо чаще болеть воспалением легких
Заболеваемость внебольничными пневмониями увеличилась в Карелии в текущем году. С января по сентябрь ее уровень вырос на 46 процентов, сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Специалисты сравнивали число заболевших с показателями прошлого года и пришли к неутешительным выводам.
Всего за указанный период выявили 2089 случаев пневмонии, болели жители всех районов. Показатель заболеваемости составил 346,4 на 100 тысяч населения. // фото: freepik.com