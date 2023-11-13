Заболеваемость пневмонией резко выросла в Карелии

Заболеваемость внебольничными пневмониями увеличилась в Карелии в текущем году. С января по сентябрь ее уровень вырос на 46 процентов, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Специалисты сравнивали число заболевших с показателями прошлого года и пришли к неутешительным выводам.

Всего за указанный период выявили 2089 случаев пневмонии, болели жители всех районов. Показатель заболеваемости составил 346,4 на 100 тысяч населения. // фото: freepik.com