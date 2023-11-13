Помидоры резко подорожали в Карелии

Карелиястат опубликовал информацию об изменении цен на основные продукты за неделю, с 31 октября по 7 ноября.

Так, в республике заметно подорожали некоторые овощи и фрукты. Помидоры выросли в цене на 14,5%, бананы - на 10,5%, свекла - на 6,6%, огурцы - на 4,9%, капуста - на 4,1%, картофель - на 2,7%. В то же время подешевели яблоки (5,6%) и морковь (2,8%).

Из числа других продуктов подорожали соль, яйца, свинина (4,7 - 5,9%). Упали цены на маргарин, консервы для детского питания, колбасу (2,3 - 7,3%).

Специалисты следят за динамикой цен в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. // Фото: unsplash.com / Josephine Baran