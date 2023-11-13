Цены на бензин продолжают снижаться в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен на топливо в республике за неделю с 31 октября по 7 ноября.

Согласно информации ведомства, бензин марки АИ-92 подешевел на 1,2%. Бензин марки АИ-95 упал в цене на 0,9%. При этом дизельное топливо стало дороже на 0,4%.

Мониторинг ситуации еженедельно ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean