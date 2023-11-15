Чтобы дорогу в Карелии почистили, пришлось вмешаться прокуратуре

Житель Тикши в Муезерском районе пожаловался в прокуратуру на заснеженную и плохо освещаемую улицу.

В ведомстве согласились, что вечером и ночью освещение организовано ненадлежащим образом, мощности светильников не хватало для безопасного передвижения людей и машин. Вдобавок дорогу долго не чистили, на ней образовалась глубокая колея.

Прокуратура внесла главе местной администрации представление. В ведомстве сообщили, что чиновники приняли меры по очистке улицы от снега и установке дополнительного освещения. // фото freepik.com